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شاهد .. من الأجمل أنت أم هيفاء وهبي؟ ملكة جمال روسية تعلق على جمال الفنانة اللبنانية .. ماذا قالت ؟

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الرياض - روايدا بن عباس -  

أطلقت ملكة جمال روسيا لعام 2003 "فيكتوريا لوبيريفا " تصريحات جديدة حول جمال الممثلة اللبنانية المثيرة للجدل هيفاء وهبي خلال لقاء جمع بين " لوبيريفا " و " وهبي " أثناء حفل افتتاح سلسلة فنادق SLS في مدينة دبي الإماراتية . 11635613

 

 

 

وفي الحفل الذي حضرته الفنانة اللبنانية بملابس و مكياج زاهٍ و إطلالة جريئة  قالت ملكة الجمال الروسية : إن هيفاء وهبي امرأة جميلة من الداخل والخارج . 

 

 

وكانت الفناة اللبنانية والحسناء الروسية قد تبادلتا الحديث بشكل مطول أثناء حفل الافتتاح و التقطتا عددا من الصور لاقت صدى واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي .

 

 

و عند سؤال ملكة الجمال الروسية " من الأجمل أنت أم هيفاء ؟" أجابت الأولى بدبلوماسية : من المهم جداً أن تدعم النساء بعضهن بعضاً، ويمكن فقط للمرأة الجميلة أن تفهم مشاكل امرأة جميلة أخرى ، هيفاء وهبي جميلة ، جميلة من الداخل والخارج وهذا المهم . 11635613

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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