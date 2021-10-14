شاهد .. خفايا مفاجأة مهرجان الجونة السارة لدنيا وإيمي سمير غانم

انت الان تتابع خبر خفايا مفاجأة مهرجان الجونة السارة لدنيا وإيمي سمير غانم والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يوم واحد يفصلنا عن انطلاق فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، والكل يترقب مفاجآت الدورة الجديدة، والتي اعتادوا عليها من قبل المهرجان، وخاصة فيما يخص حفل الافتتاح المقرر إقامته غدا الخميس.

73557998

حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي وعلمت الوطن من مصادرها الخاصة، أن الثنائي المميز الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، واللذين رحلوا عن عالمنا خلال هذا العام لهما نصيب من المفاجآت المنتظرة في حفل الافتتاح.

وكشف المصدر، أنه يتم الحديث عن الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز وعرض جزء من أعمالهما الخاصة ليتذكرهما الجمهور خلال الحفل في لافتة مميزة من قبل المهرجان.يذكر أن مهرجان الجونة يحرص كل عام على تخصيص جزء من حفل الافتتاح ليذكر الحضور بالفنانين الكبار الذين رحلوا عن عالمنا خلال العام المقام فيه المهرجان.

وتعرض الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز لوعكة صحية بسبب إصابتهما بفيروس كورونا في إبريل الماضي، ونقلا على إثرها إلى المستشفى، وخضعا للعلاج ولكن مضاعفات الفيروس تسببت في إصابة الفنان سمير غانم بفشل كلوى ورحل عن عالمنا 20 مايو الماضي.

وفاة سمير غانم ودلال عبد العزيز وظلت بعدها الفنانة دلال عبد العزيز في مواجهة شرسة مع فيروس كورونا حتى تعافت منه، ولكنها ظلت تعاني من مضاعفات ما بعد فيروس كورونا وهذا الأمر سبب لها فشل رئوي كامل؛ لترحل عن عالمنا هي الأخرى، دون أن تعرف أن زوجها الفنان سمير غانم قد سبقها للقاء ربه.73557998