شاهد .. اتفرج.. انتشار صورة جريئة لنجم طيور الجنة "المعتصم مقداد" مع المنشدة المغربية "أمينة كرم" تثير ضجة كبيرة (صورة صادمة)

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/14 الساعة 12:00 مساءً | (هبه الوهالي)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن خطوبة المعتصم مقداد بـ أمينة كرم.

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و انتشر هذا الخبر عقب نشر أمينة كرم صورة تجمعها مع عصومي وهي مرتدية حجابها وعباءتها المطرزة فظن المتابعون أنها صور خطوبتهما، ربما لأن الجمهور يحب أن يراهما سوية أو الموضوع عبارة عن أحاديث زائدة وإشاعات!

منذ ايام خرجت أمينة كرم عن صمتها وسجلت فيديو سناب شات نشرته على جميع حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مكذبة هذا الخبر بشكل نهائي.

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