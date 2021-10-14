شاهد .. إبتسام شقيقة دنيا بطمة تنشر صورة من صالة الجيم تظهر من خلالها كل شيء..!! اتفرج

انت الان تتابع خبر إبتسام شقيقة دنيا بطمة تنشر صورة من صالة الجيم تظهر من خلالها كل شيء..!! اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت ابتسام بطمة، شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، صورة جديدة لها، وهي تمارس الرياضة في أحد الأندية.

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وظهرت ابتسام بطمة في الصورة، وهي ترتدي ملابس رياضة جريئة كشفت بطنها، الامر الذي أثار الجدل بين الجمهور.

وقبل هذه الصورة، نشرت ابتسام بطمة صوراً لها ولزوجها من أمام حمام السباحة، بينما كانت ترتدي فستاناً أبيضاً قصير فوق الركبة، تكشف من ساقيها أكثر مما تغطي.وظهرت شقيقة دنيا في إحدى الصور، وهي تحتضن زوجها، معقبة: (الحب).

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