شاهد .. عارضة الازياء رولا يموت تتعمد اثارة الجمهور..بالبكيني الزهري والتعليقات كثيره!

انت الان تتابع خبر عارضة الازياء رولا يموت تتعمد اثارة الجمهور..بالبكيني الزهري والتعليقات كثيره! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/14 الساعة 01:00 مساءً | (هبه الوهالي)

اعادت عارضه الازياء اللبنانيه رولا يموت نشر صورتها بالبيكيني الزهري الفاضح والذي كشف عن أغلبية جسدها.



لا تهتم رولا للتعليقات تفعل ما تريده دون أي قيود ولا يهمها رأي المجتمع العربي، تفعل كل شيء تحت القانون أي أنه لا يستطيع أحدٌ من ادخالها السجن أو التعدّي عليها لأن القانون إلى صفّها.89026661



صورتها نالت الكثير من التعليقات السلبية، والبعض سألها ما اذا كانت ستتخلى عن الاثارة والاغراء يومًا.



رولا كانت قالت في مكاتب

إنها قد ترتدي الحجاب وتتخلى عن هذه الحياة الرفاهية ان التقت برجلٍ لا بذكرٍ.89026661