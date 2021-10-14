شاهد .. بسمة بوسيل كما ولدتها امها وتغطي جسدها و مفاتنها بالورود و تامر حسني يقع بموقف محرج وتثير غضبه!! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر بسمة بوسيل كما ولدتها امها وتغطي جسدها و مفاتنها بالورود و تامر حسني يقع بموقف محرج وتثير غضبه!! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/14 الساعة 01:30 مساءً | (هبه الوهالي)

من غير المتعارف عليه، أن تقوم زوجات الفنانين بظهور جريء بسبب مكانة أزواجهم، إلا أن بسمة بوسيل خالفت القاعدة وأثارت جدلًا كبيرًا بعد صورتها الأخيرة حيث وضعت زوجها بموقف محرج.

ونشرت بوسيل صورة جريئة ظهرت فيها لأول مرة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "انستقرام".57274759

https://www.instagram.com/p/CKuJMwagyGE/?utm_medium=copy_link

وظهرت بسمة وهي تغطي بالورود على جسدها ومفاتنها ، وبدت وكأنها لم ترتدي أي قميص، وعلقت عليها بالقول: "أنا لست في العشرين من العمر"، وفق (الجميلة).



وكانت جرأة بسمة مفاجئة لا سيما وأنها تحرص على اختيار الإطلالات المحتشمة، وقليلًا ما تظهر بإطلالة جريئة، إلا أن الصورة لاقت إعجاب متابعيها الذين أثنوا على جمالها ونعومتها، كما عبروا عن حبّهم لها ووصفوها بالقمر والغزالة والملاك.



وبسمة بوسيل هي زوجة الفنان والمطرب المصري تامر حسني، وقد اثارت زوبعة من الجدل بعد عرضها رسالة "كوميك" قالت فيها بأنها تستعد للانفصال عن حسني الذي خرج ونفى الموضوع قائلا : "انا لسا علمتك حاجة؟".57274759