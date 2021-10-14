شاهد .. اتفرج.. حفيدة هيفاء وهبي تعرض الأزياء على وقع أغنيتها

انت الان تتابع خبر اتفرج.. حفيدة هيفاء وهبي تعرض الأزياء على وقع أغنيتها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت زينب فياض ابنة النجمة هيفاء وهبي مجموعة من الفيديويات التي رصدت ابنتها دانييلا وهي تعرض الأزياء بعفوية على أنغام أغنية "يا بطة" التي أطلقتها جدّتها ضمن أول ألبوم أطفال في عام 2010، وضم أغنيات: "بابا فين"، "لما الشمس تروح"، "يا توتو"، "بقوسي"، "بوس الواوا"، "نوتي"، و"هيك الماما".

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وقالت فياض في تعليقها على الفيديو الأخير: ""خلف الكواليس هيك صورنا فيديو مبارح الله يحميها قلبي وعمري وحياتي كلها ويحمي اولاد الجميع".

وكتبت على فيديو سابق: "حبيبة قلبي ما بتتخيلوا أدي ضحكت اليوم وأنا عم صوّر هالفيديو... ما شاء الله صدمتني أدي بتحب التصوير".

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