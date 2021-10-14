شاهد .. صاروخ يدووخ... ملكة جمال سوريا تستعرض مفاتنها بوضعيات مثيرة .. اتفرج

انت الان تتابع خبر صاروخ يدووخ... ملكة جمال سوريا تستعرض مفاتنها بوضعيات مثيرة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت ملكة جمال سوريا ياسمين الحواري، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، مجموعة صور ظهرت بها مرتدية فستاناً ضيقاً وقصيرا باللون الأسود والذهبي، واستعرضت به فخذيها، وظهرها بوضعية مثيرة وجريئة، وسدلت شعرها ووضعت مكياجا صارخا زاد من سحر إطلالتها، كما نشرت صور أخرى وهي تجلس على الطريق بوضعية مثيرة مرتدية فستانا قصيرا باللون الأخضر.

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وحصدت صور ياسمين أكثر من 20 الف إعجابا ومئات التعليقات من قبل المتابعين خلال ساعات قليلة من نشرها، وانهالت التعليقات التي تغزلت بجمال ياسمين وإثارتها، بينما انتقدها البعض بسبب اطلالاتها الجريئة.

وتحرص ملكة جمال سوريا على مشاركة آخر اطلالاتها ونشاطاتها مع جمهورها، والتي تلقى بها استحسان محبيها رغم بعض الانتقادات التي تطالها.

ياسمين الحواري ملكة جمال سوريا لعام 2019، ووصيفة ملكة جمال العرب، ولدت في حمص في سوريا وانتقلت للعيش في مصر، والدها سوري وأمها مصرية، وحصدت شهرة واسعة في سوريا ومصر.

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