شاهد .. معلومات مثيرة : لن تصدق كم تبلغ ثروة الفنان الراحل حسن حسني والمفاجأة في مهنة زوجته ؟

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/14 الساعة 03:00 مساءً | (هبه الوهالي)

ولد الفنان المصري الراحل حسن حسني عام 1931 في حي القلعة لأب يعمل مقاول مبان، وظهرت موهبته وهو طالب بالمدرسة حيث قدم أدوارا ناجحة على المسرح المدرسي،

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وفي عام 1961، التحق بالمسرح العسكري وأثبت فيه تفوقا، وكان نشاط هذا المسرح يتوقف على الجنود وعائلاتهم فقط، وكان الجنود يجسدون الأعمال المسرحية من خلال السهرات الرمضانية ما جعله يشعر بأن جهوده محصورة في هذا الحيز.



الفنان الراحل حسن حسني، من نجوم مصر الكبار الذين تركوا بصمة فنية واضحة في عالم السينما والدراما والمسرح، يمتلك مكتبة فنية زاخرة، بمئات الأعمال، وصفه الكاتب الراحل موسى صبري بأنه "قشاش" السينما المصرية، كما أطلق عليه المخرج خيري بشارة لقب "المنشار"، في إشارة إلى الكم الكبير من الأعمال التي يشارك فيها، ونظرا لامتلاكه القدرة والتفوق على نفسه في أي دور يسند إليه حتى يقنعك بأنه صاحب الشخصية التي يجسدها بالفعل.

تألق فني

وتألق بعدها حسن حسني في عدد كبير من الأعمال المسرحية، من بينها ع الرصيف، وروبابيكيا، وصاحب العمارة، والمركب اللي تودي، وجوز ولوز، واعقل يا مجنون، ولما بابا ينام، وحزمني يا، وعفروتو.



وقدم العديد من الأعمال الدرامية ومنها المسلسل الشهير أبنائي الأعزاء شكرا، والبشاير، والعار، ومزاج الخير، ووعد، وارابيسك، ورأفت الهجان، وبوابة الحلواني.



أعماله السينمائية

وفي السينما، قدم أفلام عديدة منها، حبيبي نائما، وأسد وأربع قطط، والغواص، وحاحا وتفاحة، وكتكوت، والكرنك، والفرح، وبوبوس، واللمبي 8 جيجا، وإتش دبور، ودكتور سيلكون البريء، والبدروم، وسواق الأتوبيس، وغيرها.



زوجته "الإعلامية"

تزوج حسن حسني مرتين، الزيجة الأولى من خارج الوسط الفني وأنجب منها 3 بنات، وقد رحلت إحدي بناته وتدعي (فاطمة) عام 2013 إثر إصابتها بالسرطان المعدة، ليدخل بعدها حسن حسني في حالة من الحزن الشديد، وله ابنتان أخريان، ثم تزوج من الإعلامية ماجدة حميدة، أرملة المخرج الراحل اشرف فهمي، والتي أنجبت منه ابن هو مدير التصوير الشاب مصطفى فهمي.

أبرز أزماته

تعد وفاة إبنته رشا بعد صراع مع مرض السرطان عام 2013 ، من أبرز أزمات حسن حسني، وقد غير هذا الحدث حياته وجعله يبتعد عن الفن لفترة وأصيب بإكتئاب.



الأزمة الثانية كانت الإساءة للشعب المغربي، وذلك بعد تسريب مقطع فيديو وهو يتحدث عن نساء المغرب، حيث تبين من الفيديو أنه ينصح صديقه بعدم قضاء شهر العسل في المغرب وقال :"حد يروح المطعم ومعاه سندوتش" لكن حسن حسني حرص على الخروج من هذا المأزق، والتأكيد أنه لم يقصد الإساءة للشعب المغربي .



ثروة حسن حسني

الفنان الراحل حسن حسني، قدم العديد من الأعمال الفنية سواء السينمائية أو التليفزيونية أو المسرحية، وجمع ثروته البالغة نحو 5 ملايين دولار منها، وذلك بحسب موقع "networthwikibio" ، المتخصص في ثروات الفنانين. 38731488