شاهد .. بإطلالة جريئة نادين نجيم تكشف مفاتنها بطريقة مثيرة وتتجاوز الحدود وصدرها كاد يخرج من فستانها بأحضان هذا الرجل .. اتفرج

انت الان تتابع خبر بإطلالة جريئة نادين نجيم تكشف مفاتنها بطريقة مثيرة وتتجاوز الحدود وصدرها كاد يخرج من فستانها بأحضان هذا الرجل .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر حسابها في انستغرام، خطفت الفنانة اللبنانية نادين نجيم أنظار محبيها في آخر صور نشرتها مع مصمم الأزياء المعروف زهير مراد، حيث ظهرت بإطلالةٍ جريئة، مرتدية فستاناً باللون الأسود مكشوف الصدر والفخذين، وكشف مفاتنها بطريقة مثيرة.

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وفي صورةٍ أخرى، ظهرت نادين نجيم بنفس الإطلالة مع صديقتها نتالي نصرالله ملكة جمال لبنان المغترب السابقة، وهي حامل.

وانهالت التعليقات على صور نادين نجيم بعد ظهورها الجريئ، وتغزل البعض بجمالها وإثارتها، بينما انتقدها البعض بسبب تعمد نادين بالكشف عن مفاتنها، وخاصة انها ظهرت محتضنة زهير مراد، معتبرين ان اطلالتها مبالغ فيها، حيث عرف عن أغلب اطلالات نادين بالإحتشام.

هذا وتصدرت نادين نجيم مواقع التواصل وبحث جوجل مؤخرًا بعد عرض مسلسل "صالون زهرة" برفقة معتصم النهار، والذي عرض في 15 حلقة كاملة على إحدى المنصات الرقمية، ونال شهرة واسعة وحصد محبة الجمهور واعجابهم.

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