شاهد .. ميشال حايك يصعق كل العرب والعالم بتوقعات مبكية هي الأولى من نوعها .. والجميع مرعوب !؟.اتفرج

انت الان تتابع خبر ميشال حايك يصعق كل العرب والعالم بتوقعات مبكية هي الأولى من نوعها .. والجميع مرعوب !؟.اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد لميشال حايك.

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انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد لميشال حايك.

حيث توقع ميشال حايك حينها أن حزب النهضة يواجه خطرًا في تونس.

ويمر حزب النهضة بمرحلة متوترة حيث اقتحم مؤخرًا محتجون مقراتها محملينها مسؤولية تدهور الأوضاع في البلاد في تحركات وصفت بالأعنف ضد حركة النهضة منذ 2011.37429394