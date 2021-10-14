شاهد .. مذيعة الجزيرة علا الفارس تصدم كل السعوديين والعرب و تفتح فخذيها بإطلالة جريئة !

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/14 الساعة 04:00 مساءً | (مايا)

شاركت مذيعة قناة الجزيرة الإعلامية الأردنية علا الفارس صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

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وظهرت علا الفارس بالصورة وهي جالسة على أسوا مقهى حيث فتحت قدميها بشكل جريء.

وعلقت الفارس على الصورة بـ : ومن بغداد الى كردستان العراق مساء الخير يا أهل اربيل

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