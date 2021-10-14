شاهد .. غادة عبدالرزاق تنشر فيديو جريء ومحرج للغاية على سرير النوم وتتمنى عودة هذه اللحظة مع هيفاء وهبي .. اتفرج

انت الان تتابع خبر غادة عبدالرزاق تنشر فيديو جريء ومحرج للغاية على سرير النوم وتتمنى عودة هذه اللحظة مع هيفاء وهبي .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت النجمة المصرية غادة عبدالرازق عن أكثر لحظة تتمنى أن يعود الزمن لتمحوها من حياتها، حيث أكدت أنها إذا عاد بها الزمن تمحو خطأها عندما نشرت فيديو وهي نائمة في السرير وتسبب في أزمة كبيرة.

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وقالت عبدالرازق في ضمن برنامج “عايشة شو”، الذي تبثه قناة “النهار” المصرية إنها “ندمت كثيراً، لأنها لم تكن تقصد أي شيء، لكن التوقيت الذي نشرت فيه الفيديو كان خاطئاً.

وأضافت عبدالرازق “أنا غلطانة لازم أحترم جداً أني لما أكلم الجمهور بتاعي أكلمه مش وأنا نايمة في السرير، مش عارفة ساعتها أنا كنت بفكر في إيه”.

وأكدت النجمة المصرية أنها لم تُجبر على الاعتذار، مشيرة إلى أنها أخطأت وكان عليها الاعتذار.

وحول الخلاف مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، قالت عبدالرازق “لا أعرف سبب الخلاف معها”، لافتة إلى أنها لم تتحدث عنها من قبل، وأنها لا تقول رأيها في أي عمل لأي زميل، لأنها ليست في موقف الحكم على أي شيء، وإذا عبرت عن رأيها في أي مسلسل لن تقوله في برنامج أو تصريحات صحافية بل في منزلها.وتوقعت غادة أن يكون هناك شخص ما أوصل كلاماً خاطئاً لهيفاء، مؤكدة أنها لم تتحدث عنها أو عن المسلسلات التي قدمتها ولم تحكم على اختياراتها.15916089