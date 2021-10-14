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شاهد .. رجعت عشرين سنة ورا .. غادة عبد الرازق حتة مهلبية بالمكسرات : اتفرج

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/14 الساعة 05:30 مساءً | (مايا)

خطفت الفنانة غادة عبد الرازق، أنظار متابعيها، وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بأناقتها من أحدث إطلالة.

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وتألقت غادة عبد الرازق بإطلالة أنثوية جذابة، مرتدية فستان أسود “كتف وكتف” واعتمدت على تسريحة شعر جذابة متناغمة مع إطلالتها، ووضعت مكياج جذابا مرتكزا على ألوان ترابيه مع الكحل والآيلاينر والماسكرا؛ مما عكس جمال عينيها.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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