شاهد .. كأنها زهرة دوار الشمس : ياسمين صبري الاصفر هيأكل منك حته بإطلالة مثيرة وانوثة جذابة.. (صورة)

انت الان تتابع خبر كأنها زهرة دوار الشمس : ياسمين صبري الاصفر هيأكل منك حته بإطلالة مثيرة وانوثة جذابة.. (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/14 الساعة 05:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الممثلة المصرية ​الشهيرة ياسمين صبري صورة لها على صفحتها الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام .

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وظهرت ياسمين صبري بإطلالة ساحرة على البحر ترتدي فستان أصفر اللون وإعتمدت ياسمين إطلالة على مكياج ناعماً بألوان ترابية تناسق مع إطلالتها الساحرة الفاخرة .

ياسمين صبـري

هي ممثلة مصرية مواليد 21 يناير 1988، الإسكندرية، بدأت مسيرتها الفنية عام 2014 من خلال مسلسل (جبل الحلال) ثم توالت أعمالها الفنية.

كما واختيرت ياسميـن صبري ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2017، وتعد هي الفنانة المصرية الوحيدة في هذه القائمة.

تزوجت قبل دخولها عالم التمثيل عام 2012. صرحت عن زواجها منه لأول مرة عام 2015. ثم في 2017 صرحت في برنامج تلفزيوني أن زوجها اسمه محمد وانفصلا عام 2017 بعد خمس سنوات من الزواج.

في أبريل 2020 تزوجت من رجل الاعمال المصري أحمد أبو هشيمة في حضور أُسري فقط. وسيطرت حالة من الهدوء والعائلة علي كتب الكتاب. وغاب نجوم الفن والمجتمع، بسبب ظروف الإجراءات الصحية المتبعة لفيروس كورونا.

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