شاهد .. ياسمين صبري حتة بسبوسة بالمكسرات : اتفرج وانت ساكت

انت الان تتابع خبر ياسمين صبري حتة بسبوسة بالمكسرات : اتفرج وانت ساكت والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

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وظهرت ياسمين صبري، في الصورة بفستان باللون الأصفر على غلاف إحدى المجلات، واعتمدت مكياجاً قوياً، واختارت أن يكون شعرها منسدلاوتعقد الفنانة ياسمين صبري، جلسات عمل مكثفة مع المؤلف محمد عبد المعطى للوقوف على الملامح النهائية لشخصية ليال التي من المقرر أن تجسدها فى مسلسلها الجديد «حلم ليال» المقرر عرضه فى رمضان المقبل

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