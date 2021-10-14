شاهد .. حلاوتك بالتركوازي – نسرين طافش طافش تضج انوثة بفستان قصير يكشف، المستور، من جسدها... اتفرج

انت الان تتابع خبر حلاوتك بالتركوازي – نسرين طافش طافش تضج انوثة بفستان قصير يكشف، المستور، من جسدها... اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الفنانة نسرين طافش، جمهورها بأحدث صور لها ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

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وتألقت طافش بإطلالة ملائكية ساحرة بفستان باللون اللبني الجذاب، ما اثارت اعجاب متابعيها.

يذكر أن الفنانة السورية نسرين طافش، قالت إنها لا تتعمد تصدر التريند بنشر صور وفيديوهات من رحلاتها وحياتها الخاصة.

وأوضحت نسرين طافش، في تصريحات لـ “صدى البلد”، على هامش تكريمها بمهرجان دير جيست، أنها تهدف دائما إلى نشر الطاقة الإيجابية، وتقديم رسالة توعية إلى الجمهورها دون أي أغراض أخرى.

وأشارت نسرين طافش إلى أن الرياضة جزء مهم من حياتها اليومية، وتمارسها بصور مختلفة سواء بلعب الاسكواش أو اليوجا أو الذهاب إلى الجيم.

وتحدثت نسرين طافش في تصريحاتها حول حبها للطبيعة والروقان، قائلة: “التريند مش في بالي، وأنا أركز على نشر الطاقة الإيجابية فقط

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