شاهد .. نسرين طافش تبهر متابعيها بعدة اطلالات ساحرة وجذابة من الجونة .. والجمهور في ذهول(صور)

انت الان تتابع خبر نسرين طافش تبهر متابعيها بعدة اطلالات ساحرة وجذابة من الجونة .. والجمهور في ذهول(صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 62262877

وظهرت نسرين طافش في الصور بعدة إطلالات ساحرة وجميلة من مهرجانات فنية شاركت فيها الفنانة الشهيرة .

وعلقت نسرين على الصور: “منلتقي بكرة بافتتاح مهرجان الجونة على السجادة الحمراء ”، “متحمسة لأحضر أهم الأفلام العربية و العالمية المشاركة بهالمهرجان المشرف و الراقي

ونالت الصورة عدد كبير من الإعجابات في وقت قصير جدًا وأعرب المتابعين عن جمال إطلالتها وحبهم لها .