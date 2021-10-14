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شاهد .. نسرين طافش تبهر متابعيها بعدة اطلالات ساحرة وجذابة من الجونة .. والجمهور في ذهول(صور)

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الرياض - روايدا بن عباس -  62262877

وظهرت نسرين طافش في الصور بعدة إطلالات ساحرة وجميلة من مهرجانات فنية شاركت فيها الفنانة الشهيرة .

 

وعلقت نسرين على الصور: “منلتقي بكرة بافتتاح مهرجان الجونة على السجادة الحمراء ”، “متحمسة لأحضر أهم الأفلام العربية و العالمية المشاركة بهالمهرجان المشرف و الراقي 

ونالت الصورة عدد كبير من الإعجابات في وقت قصير جدًا وأعرب المتابعين عن جمال إطلالتها وحبهم لها .

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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