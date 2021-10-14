شاهد .. اتفرج .. بشعر منسدل وشباح شفاف رانيا يوسف تثير الجدل وتشعل ضجة بفيديو مثير للغاية (فيديو صادم)

انت الان تتابع خبر اتفرج .. بشعر منسدل وشباح شفاف رانيا يوسف تثير الجدل وتشعل ضجة بفيديو مثير للغاية (فيديو صادم) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/14 الساعة 06:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة المصرية الشهيرة والمثيرة للجدل، رانيا يوسف، فيديو لها على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر .

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وظهرت رانيا يوسف في الفيديو ترتدي شباح شفاف أسود اللون وتنورة بيضاء اللون ووضغعت مكياج خفيف وتركت شعرها .

على الفيديو: “إذا كنت تريد نهاية سعيدة ، فهذا يعتمد بالطبع على المكان الذي توقف فيه قصتك .

ونالت الفيديو إعجاب عدد كبير من جمهورها وعلق بعضهم عليها معربين عن حبهم لها .

رانيا يوسف

هي ممثلة مصرية، ولدت في 1 ديسمبر 1973 وحاصلة على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة.76488725