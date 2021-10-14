شاهد .. أغرتها الأموال والطيارات.. والد ياسمين صبري يضج غضبآو يقصف جبهتها ويفجر مفاجأة مدوية بعد رفضها حضور فرح شقيقها

انت الان تتابع خبر أغرتها الأموال والطيارات.. والد ياسمين صبري يضج غضبآو يقصف جبهتها ويفجر مفاجأة مدوية بعد رفضها حضور فرح شقيقها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/14 الساعة 07:30 مساءً | (هبه الوهالي)

أعلن الدكتور أشرف صبري رئيس جمعية الغوص والحفاظ على البيئة البحرية بالإسكندرية، غضبة من نجلته الفنانة ياسمين صبري ووالدتها "طليقته" وأبناؤه، بعد ان تجاهلوا فرح نجله وشقيقهم وتهنئته.

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وأشاد أشرف صبري بمجهود زوجته الثانية في التجهيز لفرح نجله من زوجته الأولي والدة ياسمين صبري، ومعاونة أولاد زوجته الثانية لنجله ومساندتهم له في تجهيزه لفرحه المقرر إقامته غداً الجمعة، في حين تجاهل أم العريس واشقاؤه من ضمنهم ياسمين صبري تهنئته.

ونشر الدكتور أشرف صبري صورة لنجله بلال على صفحته الشخصية " فيس بوك" وعلق عليها قائلاً:" فرح ابني بكره ربنا رزقه بأجمل عروسة،

أما أن أمه وأخواته الاشقاء رفضوا حتي يباركوله فربنا رزقه بأم تانية عملت كل حاجة وأخوات تانيين لم تغريهم الأموال ولا طيارات وكدب وخداع أصبح لابني أخوات جدد وأم جديدة حفظه الله من شياطين.20125849