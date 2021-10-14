شاهد .. هل تتذكرون الطفلة( سو ) الشقية في الكبير أوي كبرت وبقت عروسة – مش هتصدق جمالها

انت الان تتابع خبر هل تتذكرون الطفلة( سو ) الشقية في الكبير أوي كبرت وبقت عروسة – مش هتصدق جمالها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - من الشخصيات التي لا يمكن نسيانها ضمن أحداث الجزء الأول من مسلسل “الكبير”، شخصية الطفلة “سو” التي قدمتها الممثلة ليلى عدنان، وكانت طفلة متسلطة متعبة، ولكنها الآن أصبحت شابة بعد مرور 10 سنوات، ومازالت تحترف التمثيل.

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ظهرت ليلى عدنان في مسلسل “حي السيدة زينب” الذي يُعرض حاليا عبر شاشة قناة “المحور”، في دور شابة، وخطفت الأنظار لها خاصة بعدما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لها من طفولتها.

ليلى عدنان من مواليد 14 مارس 2000، وشاركت في العديد من الأعمال مثل “بنات سوبرمان” و”نوارة” و”قلوب” و”بلا دليل”.

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