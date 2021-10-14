شاهد .. الاسطورة محمد رمضان ومشاكله التي لا تنتهي.. فتح النار على نفسه بهذا التصرف الصادم!

انت الان تتابع خبر الاسطورة محمد رمضان ومشاكله التي لا تنتهي.. فتح النار على نفسه بهذا التصرف الصادم! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/14 الساعة 08:30 مساءً | (هبه الوهالي)

تجاهل الفنان محمد رمضان، الانتقاد الذي تعرض له، ونشر فيديو جديد، من داخل الطائرة مع المضيفتين،

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خلال توجهه إلى مدينة الغردقة في البحر الأحمر لحضور مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وظهر في الفيديو وهو يرقص مع المضيفتين على أنغام أغنيته الشهيرة يا حبيبي.



وعلق محمد رمضان على الفيديو الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك: المضيفة الألمانية الفرفوشة برضو رزق.

وأثارت واقعة رقص مضيفات الطيران مع الفنان محمد رمضان داخل طائرته الخاصة، حالة واسعة من الجدل، وتسببت في استياء الكبير لدى الجمهور، خاصة بعد الواقعة الشهيرة التي تسبب فيها رمضان بفصل الطيار الراحل أشرف أبو اليسر من وظيفته بعد أن قام بتصوير نفسه داخل قمرة القيادة.



من جانبه، طالب أسامة عبد الباسط، رئيس النقابة العامة للضيافة الجوية محاسبة الفنان من قبل النقابة التابع لها، مضيفًا: أدعو حضراتكم للتواصل مع النقابات الفنية وسؤالهم عن نتيجة تحقيقاتهم مع ذلك المحسوب على الفن بخصوص تطبيعه في أحد البارات في واقعة سابقة لها،

أغلب ظني أن طائرته الخاصة وطاقمها من تلك الدولة، أو ربما كانت مشاهد تمثيلية لإحداث ضجة ما، وهي تصرفات ليست ببعيدة عن صاحب الدكتوراه الفخرية من معهد الحلاقة المتخصص.

من جانبه، قال مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني، إن الطائرة التي ظهر فيها رمضان هي طائرة خاصة يستخدمها في سفرياته، وأن المضيفتان لا تنتميان إلى شركة مصر للطيران.



ولفت المصدر إلى أن ضيافة مصر للطيران تتمتع بالمسئولية المهنية والأخلاقية وهدفها هو خدمة ركاب الشركة فقط، منوهًا إلى أنه من حق الضيافة الجوية الاعتراض على تصرفات وسلوكيات الراكب بل وإلغاء رحلته وإنزاله من الطائرة إذا تعلق الأمر باختراق الخصوصية أو انتهاك أيا من معايير الأمن والسلامة.78536714