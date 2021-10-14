شاهد .. بعد أن قهر قلب دنيا وإيمي سمير غانم يوم الجنازة.. فنان شهير يعتذر: آسف على اللي حصل مني!

انت الان تتابع خبر بعد أن قهر قلب دنيا وإيمي سمير غانم يوم الجنازة.. فنان شهير يعتذر: آسف على اللي حصل مني! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/14 الساعة 09:00 مساءً | (هبه الوهالي)

مؤخراً استضاف الإعلامي المصري خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض الفنان ” أحمد آدم ” في حلقة من برنامجهما ” حديث القاهرة ” المذاع على قناة القاهرة والناس .

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وخلال اللقاء كشف أحمد آدم عن شعوره بتأنيب الضمير بسبب غيابه عن حضور جنازتي الفنان الراحل ” سمير غانم ” والفنانة الراحلة ” دلال عبد العزيز ” معتذراً لابنتي سمير غانم على تغيبه.

حيث أكد أحمد آدم على أنه مر بظروف خارجة عن إرادته وهي التي منعته عن الحضور إلا أنه يشعر بتأنيب الضمير والتقصير وأثر ذلك عليه .



فقال : ” أنا زعلان جدا إن أنا معرفتش أحضر جنازة سمير غانم ودلال عبد العزيز الله يرحمهم .. الموضوع أثر فيا وتعبني ولغاية دلوقت أنا مش مصدق إنهم إتوفوا لإني حاسس إن أنا معزتش ومعرفتش أعمل إيه ساعتها ” .



وتابع الفنان أحمد آدم : ” حسيت كإني مقصر بس مكانش تقصير مني كانت ظروف خارجة عن إرادتي .. بس كان لازم أهزمها وأروح فالموضوع ده مأنب ضميري أوي ” .21792216