شاهد .. اتفرج: فنان شهير أحبته إيمي سمير غانم وتمنت الزواج منه قبل حسن الرداد.. لن تصدق من هو!؟(فيديو صارخ)

انت الان تتابع خبر اتفرج: فنان شهير أحبته إيمي سمير غانم وتمنت الزواج منه قبل حسن الرداد.. لن تصدق من هو!؟(فيديو صارخ) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/14 الساعة 08:00 مساءً | (هبه الوهالي)

كشفت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم عن فتى أحلامها المفضل الذي كانت تتمنى الزواج منه.

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واعترفت إيمي في لقاء سابق ببرنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ONE، بأنها من عشاق الفنان محمد فوزي، وأنه فتى أحلامها.

ووجه إليها كرارة سؤالاً بقوله: "لو حسن الرداد اتقدم لك ومحمد فوزي تختاري مين؟"، لترد عليه إيمي: "كده عيب بقى أوفر.. حسن نفسه سيقول لي اذهبي لمحمد فوزي".



وأضافت: "محمد فوزي يصلح لأن يعيش بيننا ويعمل أفلاماً تضحك في الوقت الحاضر.. وأنا لن أتكلم عن أغانيه لأنها أكبر من الانتقاد".



يذكر أن إيمي سمير غانم، بعيدة عن الوسط الفني منذ قدمت بطولة مسلسل "سوبر ميرو"، في موسم رمضان 2019، وشاركها البطولة والدها النجم الراحل سمير غانم، وحمدي الميرغني، محمد ثروت، إنعام سالوسة.42558756