شاهد .. زوجة الفنان محمد رمضان تهز هذي المنطة وتستعرض جسدها بوصلة رقص مثيرة .. اتفرج (فيديو صادم)

انت الان تتابع خبر زوجة الفنان محمد رمضان تهز هذي المنطة وتستعرض جسدها بوصلة رقص مثيرة .. اتفرج (فيديو صادم) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعادت حسابات نشطة معنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول فيديو مصور لزوجة الفنان محمد رمضان وهي ترقص مع رفيقاتها على أنغام أغنيته “أنا جدع”.

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ويعود الفيديو لحفل غنائي أحياه الفنان المصري محمد رمضان في شهر أكتوبر الماضي بمناسبة افتتاح إحدى المطاعم الإيطالية بزيد بارك، التي يمتكلها رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس.

وظهرت زوجة محمد رمضان برفقة صديقاتها وزوجة محمود رمضان شقيق زوجها، وهي ترقص وتتمايل على أنغام أغنية أنت جدع في حفل افتتاح “زيد بارك” بمدينة السادس من أكتوبر.12437510