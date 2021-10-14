شكرا لقرائتكم خبر عن من غير بنطلون – انجي خوري ركبت العجلة وفتحت رجليها وظهرت منطقتها الحساسة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت الفنانة الاستعراضية انجي خوري خلال شهر رمضان الفضيل بلقطة قصيرة تلعب على الدراجة بقوام مكشوف بالكامل.

وشاركت الفنانة السورية اللقطة عبر حسابها على انستغرام حيث ارتدت ملابس عادية مكشوفة كاملة من الأسفل.

كما ظهرت بعض مفاتن خوري خلال الانستغرام وهو ما جلب له سخطا واسعا من قبل المتابعين الذي اعتبروها انها تنتهك حرمات الشهر الفضيل عمدا.

وعلقت خوري على الصورة قائلة : “خبااال اخر الليل.. يا رب نجيني من هبلي”.

وجاءت ردود فعل اخرى تؤيد عقوية انجي خوري وتطالب بعدم المساس بحريتها الشخصية.

يذكر ان سلطات دبي قامت بترحيل خوري مؤخرا بسبب ما اعتبرته المحكمة انتهاكا لقيم المجتمع، كون ما تقدمه عبر صفحاتها على التواصل الاجتماعي.