شاهد .. 6 أسماء في الوسط الفني اتهمت بالتحرش أو إقامة علاقة غير شرعية مع فنانات.. لن تصدق ما حدث لغادة عبد الرازق

انت الان تتابع خبر 6 أسماء في الوسط الفني اتهمت بالتحرش أو إقامة علاقة غير شرعية مع فنانات.. لن تصدق ما حدث لغادة عبد الرازق والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/14 الساعة 10:00 مساءً | (هبه الوهالي)

أحيل الفنان شادي خلف مؤخراً إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات داخل ورشة تدريب تمثيل.



ونرصد في السطور التالية أبرز الفنانين الذين اتهموا بالتحرش وبينها أسماء قد تصدمك:78528103

رامز جلال

وجهت الفنانة أثار الحكيم، اتهاماً إلى الفنان رامز جلال بالتحرش، بها بعد أن وقعت ضحية في برنامج المقالب الرمضاني "رامز قرش البحر"، ولجأت أثار الحكيم للقضاء، وتمكنت من ربح الدعوى التي أرغمت قناة ام بي سي مصر بعدم عرض حلقتها على الرغم من تصويرها.



المخرج المغربي سعيد الناصري

اتهمت الفنانة المغربية لبنى أبيضار المخرج المغربي سعيد الناصري بالتحرش بها جنسياً أكثر من مرة، ووجهت له اتهاماً بمحاولة اغتصابها بعد أن رفضت إقامة علاقة معه خلال تصوير فيلم "الحمّالة".



محمد السبكي

أتهمت الفنانة نهلة زكي المنتج محمد السبكي بالتحرش بها إلكترونياً، وطلب منها إقامة علاقة معه كي تحصل على فرصة المشاركة في أفلامه وتصل إلى الشهرة التي تتمناها، وأظهرت الممثلة عدداً من الصُور لها مع السبكي عبر فيسبوك كدليل على واقعة التحرش.

سعد لمجرد

وجه القضاء الفرنسي عام 2016 تهمة الاغتصاب للفنان المغربي سعد لمجرد، بعدما اتهمته فتاة فرنسية تسمى لورا بريول، 21 عامًا، بمحاولة اغتصابها داخل فندق ما في باريس، قبل حفل غنائي كان سيقيمه في المدينة، واودع لمجرد السجن لعدة أشهر على ذمة التحقيق ثم أُفرج عنه بشكل مؤقت عام 2017، ووضع تحت الإقامة الجبرية.



وواجه سعد لمجرد أزمة أخرى في عام 2018، بعدما اتهمته إحدى الفتيات بمنطقة "سان تروبيه" بفرنسا، تبلغ من العمر 28 عامأ، بالاعتداء الجنسي عليها واغتصابها، داخل غرفته بالفندق

والاعتداء عليها، تحت تأثير المخدر، ورد محامي "لمجرد" نافيًا هذه التهمة، موضحا أن العلاقة كانت بالتراضي بين الطرفين، بعد أن تعرف الفنان على الفتاة بأحد الملاهي الليلية، وعرض عليها مرافقته إلى غرفته بالفندق الذي يقيم فيه، وفي سبتمبر من عام 2018، أصدر قاضي الحريات بفرنسا، قرارا بسجن سعد لمجرد، ورفض السراح المؤقت له، بعد دفعه كفالة مالية في تهمة اغتصاب أخرى.



المخرج محمد سامي

وجهت الفنانة غادة عبد الرازق اتهاما للمخرج محمد سامي بالتحرش بها والتعدي عليها، وأوضحت أن التحرش حدث في مشاجرة وصلت إلى الضرب في مناطق حساسة من جسمها وجذبها من ملابسها، ووصلت الدعوى إلى ساحات المحاكم قبل أن تتم تسويتها في النهاية.

وجهت الفنانة غادة عبد الرازق اتهاما للمخرج محمد سامي بالتحرش بها والتعدي عليها، وأوضحت أن التحرش حدث في مشاجرة وصلت إلى الضرب في مناطق حساسة من جسمها وجذبها من ملابسها، ووصلت الدعوى إلى ساحات المحاكم قبل أن تتم تسويتها في النهاية.



خالد يوسف

ووجهت زوجة أستاذ جامعي شهير في الإسكندرية اتهاماً للمخرج خالد يوسف بالتحرش بها منذ عدة أعوام، وقامت السيدة بتقديم بلاغاً ضده، واتهمته بابتزازها واستيلائه على ذاكرة هاتفها المحمول الذي يحتوي على صور خاصة لها.



إلا أن أشهر قضاياه كان الفيديوهات المسربة عن علاقته مع منى فاروق وشيماء الحاج.78528103