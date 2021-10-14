شاهد .. داخل الطائرة .. الاسطورة محمد رمضان ومافعله هذه المرة صعق الجميع !! (صورة)

انت الان تتابع خبر داخل الطائرة .. الاسطورة محمد رمضان ومافعله هذه المرة صعق الجميع !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/14 الساعة 10:30 مساءً | (هبه الوهالي)

مازال الفنان محمد رمضان يواصل استفزاز جمهوره، بصورة له من داخل الطائرة، وذلك بعد أزمته الأخيرة مع المضيفات، التي نشر فيديوهات له معهن يرقصن فيها على إحدى أغانيه، متجاهلًا الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها في الفترة الماضية.

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ونشر رمضان صورة له، داخل الطائرة، ظهر فيها نائمًا، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وعلق على هذه الصورة قائلًا: نايم في الجو صاحي في البر.. جو البنات.

أزمة محمد رمضان مع المضيفات وكان الفنان محمد رمضان نشر مساء أمس الأربعاء، البوستر الدعائي لأغنية جو البنات، وهي الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة،

بالاشتراك مع الفنان ريد وان، والملحن المغربي نعمان بلعياشي، وتجمع الأغنية ما بين اللهجة المصرية والمغربية، وأيضًا احتوائها على كلمات باللغة الإنجليزية.



وأعلن محمد رمضان أنه تم طرحها عبر جميع المنصات، على أن يتم طرح الفيديو كليب خلال الأيام القليلة المقبلة، مشوقًا جمهوره.



وكان رمضان أثار حالة كبيرة من الجدل الأيام الماضية، بعد الفيديو الذي ظهر فيه وهو يرقص مع المضيفات في طائرة خاصة، وظهرت في الخلفية أنغام أغنية يا حبيبي، وذلك في أثناء اتجاهه إلى مهرجان الجونة.

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