شاهد .. فنان شهير تنبأ بوفاته امام الراحلة دلال عبدالعزيز .. ورحل بعدها بأيام .. لن تصدق من يكون ؟ (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر فنان شهير تنبأ بوفاته امام الراحلة دلال عبدالعزيز .. ورحل بعدها بأيام .. لن تصدق من يكون ؟ (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/14 الساعة 09:30 مساءً | (هبه الوهالي)

في فبراير الماضي رحل عنا النجم الكبير يوسف شعبان تاركا لنا بصمة في عالم الفن بأعماله الراقية والمتنوعة و ليكون أحد عمالقة الفن ونجومه ويستمر عطاؤه الفني حتى وفاته بعد ظهوره في أخر أعماله الدرامية «ملوك الجدعنة» ليكون الوداع الأخير لمحبيه.



وكشفت الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز في وقت سابق عن تفاصيل الأيام الأخيرة في تصوير النجم الراحل يوسف شعبان، لأحداث مسلسل «ملوك الجدعنة»، والذي تم عرضه خلال شهر رمضان. 41517479

وقالت دلال عبد العزيز أن الفنان الراحل يوسف شعبان كان يشعر بأن هناك شيئا سيعيقه عن استكمال تصوير دوره ضمن أحداث المسلسل، خلال تصويرهما العمل فى دولة لبنان حيث أخبرها ذات مرة:"أنا لسه عندى مشاهد، تفتكرى هعرف أرجع أكملها".



وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، أنها اكتشفت من خلال حديثهما معًا قبل وفاته كم الخير الذي يُقدمه، بالإضافة إلى أنه استرجع الكثير من الأعمال الفنية الخاصة بها، متابعة: «قالي تفتكري هرجع أشتغل تاني؟».



وأضافت : " أن مشاهد الحارة الشعبية المصرية جمعت بينها وبين الفنان الراحل يوسف شعبان، حيث إنهما يلعبان شخصيات تنتمى إلى الحارة المصرية " .

وكان الراحل يوسف شعبان قد ظهر في البرومو الرسمي لمسلسل ملوك الجدعنة، ويشهد العمل آخر ظهور للراحل قبل وفاته.

مسلسل ملوك الجدعنة من بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان ومعهم النجم عمرو عبد الجليل وياسمين رئيس ورانيا يوسف ودلال عبد العزيز ويوسف شعبان وصبري فواز والفنانة اللبنانية سانتي خليفة وهو من سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى و من إنتاج خالد الصباح صادق الصباح.

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