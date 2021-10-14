اتفرج – هيفاء وهبي تظهر مع أختها رولا يموت بعد الصلح

شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبي تظهر مع أختها رولا يموت بعد الصلح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صورة برفقة أختها غير الشقيقة رولا يموت من منزل والدتهما في بيروت حيث جمعتهما زيارة عائلية، لم تكشف عنها هيفاء وهبي إلا من خلال صورة عبر خاصية الاستوري لحسابها على إنستقرام.

يأتي ذلك أول ظهور معاً بعد خلافات دامت لسنوات طويلة ووصلت إلى قاعات المحاكم والتبرؤ من بعضهما.

من ناحيتها لم تعلق هيفاء وهبي على الصورة، لم تضع إعجاباً حتى بها كما أنها لم تفصح أصلا عن لقائها برولا يموت، واكتفت بنشر صورة وهي في طريقها إلى بيت والدتها في بيروت، مرتدية نفس الملابس التي ظهرت بها مع أختها في الصورة.

وكتبت هيفاء وهبي معلقة على صورتها التي نشرتها عبر خاصية الاستوري على إنستقرام: “في الطريق إلى زيارة ماما”.

يذكر ان العداوة بدأت بين رولا يموت وهيفاء وهبي، عندما صرحت يموت أن هيفاء وهبي عجوز وتزور عمرها وتدعي أنها أصغر من سنها الحقيقي بسنوات، برغم أنها “تيتا” أو جدة لأحفاد، الأمر الذي أشعل غضب هيفاء وهبي وقتها.