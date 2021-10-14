شاهد .. فضيحة مدوية.. تامر حسني بعد ظهور زوجته بسمة بأحضان رجل آخر ينفجر غضبآ .. اتفرج

انت الان تتابع خبر فضيحة مدوية.. تامر حسني بعد ظهور زوجته بسمة بأحضان رجل آخر ينفجر غضبآ .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/14 الساعة 11:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل زوجة تامر حسني، مجموعة من الصور عبر خاصية الستوري على إنستقرام، خلال حفل برفقة أصدقائها، حيث ظهرت بأحضان أحد أصدقائها، بطريقة جريئة، كما ظهرت وهيترقص وتغني بسعادة، مع غياب تامر حسني عن الحفل.

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وأثارت بوسيل الجدل بين المتابعين الذين انتقدوها على تصرفاتها، وطريقة احتضان اصدقائها، واعترت تصرفاتها فضيحة بحق تامر حسني، وخاصة يعرف عن زوجها الفنان الغيرة الشديدة،

كما أثيرت التساؤلات حول انفصال تامر عن بسمة او وجود خلافات بينهما، حيث رجح البعض انفصال الثنائي، وظهور بسمة مع حبيبها الجديد، ولكن تبقى مجرد احتمالات يقترحها المتابعون دون إثبات.

هذا وكانت قد أثارت بسمة بوسيل الضجة مؤخرا بعد ظهورها بإطلالة جريئة جدا بإحد الحفلات الفنية لفرقة أجنبية، حيث ظهرت بظهر مكشوف، وجامبسوت ضيق فصل مفاتنها بطريقة عرضتها للإنتقاد.

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