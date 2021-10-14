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شاهد .. في ظهور مثير للغاية.. هذا ما فعلته نانسي عجرم على شاطئ البحر وأثار موجة غضب !

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الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، فيديو لها عبر حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .

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وظهرت نانسي عجرم في الفيديو وهي تقضي وقتاً ممتعاً على الشاطئ، مستعنيةً بأغنيتها (ياما) .

 

وأطلت نانسي في الفيديو وهي ترتدي هوت شورت جينز، وتيشرت أبيض طويل، وبدون ميكياج وبدون حذاء فيما وتركت شعرها طبيعياً منسدلاً دون وصلات أو تسريحات .

 

 

 

وعلقت نانسي على الفيديو باسم أغنيتها فقط (ياما)، والتي طرحتها قبل أشهر ضمن ألبوم (نانسي 10نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، فيديو لها عبر حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي 93859832

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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