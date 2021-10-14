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شاهد .. رقص شرقي بلباس مكشوف للفنانة دنيا بطمة يثير الغضب على مواقع التواصل .. اتفرج (فيديو)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/14 الساعة 11:30 مساءً | (مايا)

أعاد رواد مواقع التواصل نشر فيديو من أحتفال الفنانة المغربية دنيا بطمة مع زوجها محمد الترك بحفل عيد ميلاد ابنتهما (غزل)، حيث كان قد شارك فيه أصدقاؤها وصديقاتها وفرقة فنيّة مغربيّة.

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وكانت دنيا بطمة قد نشرت في وقت ماضي عبر خاصية الستوري في (انستغرام)، فيديوهات من الحفل، وبدت في قمة السعادة خلال الحفل، حيث ظهرت وهي ترقص وتغني مع طفلتها والحضور .27269803

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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