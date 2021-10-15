شاهد .. اتفرج صورة نادرة ومسربة للنجمة هنا الزاهد قبل الشهرة .. لن تصدق كيف كان شكلها ؟

انت الان تتابع خبر اتفرج صورة نادرة ومسربة للنجمة هنا الزاهد قبل الشهرة .. لن تصدق كيف كان شكلها ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/15 الساعة 01:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

الفنانة الشابة هنا الزاهد هي ممثلة مصرية ولدت في العام 1994 م وهي ابنة (شيرين المنزلاوي) زوجة الفنان طلعت زكريا.



كانت بدايتها من خلال المشاركة في فيلم (خطة جيمي) عام 2014، وبعد ذلك تم اختارها للمشاركة في مسلسل (فرق توقيت) مع الفنان تامر حسني.83396997

ومؤخرا اثيرت حالة من الجدل أثارتها الفنانة هنا الزاهد، بعد انتشار فيديو قديم لها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» ظهرت فيها قبل الشهرة.



وبحسب ما جاء في الفيديو الذي انتشر بشكل كبير، فقد ظهرت هنا الزاهد في طفولتها في مقطع الفيديو من فيلم «المشخصاتي»، إذ كانت بعمر الـ9 سنوات، وعلّقت قائلة: «مين فاكر ده فيلم ايه؟».



وانهالت تعليقات عدد كبير من المتابعين على الصورة، كالتالي: «من صغرك وأنتي قمر، أجمل طفلة شوفتها، فيلم المشخصاتي».

وتعكف الفنانة هنا الزاهد،

حاليًا، على تصوير مشاهدها في مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، الذي تقوم ببطولته، إذ تقوم فكرته على تقديم قصص مختلفة، كل قصة تعرض على 5 حلقات متصلة.83396997