شاهد .. بعد فضيحتها بروب الإستحمام شمس الكويتية بتصريح ناري حول ممارسة الحميمية قبل الزواج .. اتفرج

انت الان تتابع خبر بعد فضيحتها بروب الإستحمام شمس الكويتية بتصريح ناري حول ممارسة الحميمية قبل الزواج .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/15 الساعة 12:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

أثناء استضافتها في برنامج "جعفر توك"، مع الاعلامي جعفر عبد الكريم، كشفت الفنانة ​شمس الكويتية​ أنها لم تمارس العلاقة الحميمية خارج إطار الزواج،

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إلا انها تتأسف وتندم على ذلك، بقولها " للاسف لا"، لأنها حين تتعرف على رجل لا يتعرف عليها كإنسانة، بل أول ما يفكر به هو الزواج منها.





كما اعتبرت شمس الكويتية ان العلاقة الحميمية قبل الزواج حرية شخصية، مؤكدة إنه لا يوجد شخص على الارض لم يختبرها، معتبرة انه ضروري ليتعرف الأشخاص على بعضهما قبل الإرتباط.





وخلال الحلقة التي وُصفت بالمثيرة للجدل، أكدت شمس الكويتية انها لا تدعم المثلية الجنسية، وقالت: "أنا لا أشجع المثلية الجنسية ولكني لست ضدها"، مؤكدة دعمها للفطرة السليمة بين الذكر والأنثى، لكنها لا تقف ضدهم وليست ضد وجودهم.



يذكر ان شمس الكويتية قد أثارت الجدل مؤخرا بعد خروجها بروب الإستحمام، عبر صور نشرتها عبر الانستغرام.

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