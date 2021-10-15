شاهد .. نسرين طافش تفجر الأنترنت بصورة فاضحة من داخل الحمام .. اتفرج

انت الان تتابع خبر نسرين طافش تفجر الأنترنت بصورة فاضحة من داخل الحمام .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت الصور الأخيرة التي نشرتها الفنانة السورية، نسرين طافش، والتي تم التقاطها من أحد المسابح المرتفعة في برج دبي بالخليج العربي جدلا بين المتابعين، بحسب بعض المواقع العربية.

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وشاركت طافش محبيها على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى صفحتها في "إنستجرام" صورا ملتقطة من أحد مسابح مدينة دبي، وتحديدا من مسبح مرتفع في برج العرب بدولة الإمارات.

وعلقت طافش على الصورة بعبارة مقتضبة، قالت فيها: "عندما تشعر بأنك بصحة جيدة ومتقدم وحيوي وعلى قيد الحياة تجذب الكثير من هذه الأمور إليك".

وظهرت طافش في الصورة وهي داخل المياه في أحد المسابح المرتفعة في برج دبي، وتنظر باتجاه النافذة.

وشاركت طافش أيضا مقطع فيديو جميل من داخل غرفتها، حيث يظهر إلى جانب إحدى النوافذ حوض سمك ضخم جدا يمتد على كامل الجناح الذي تعيش فيه.

وجلست طافش على الأريكة لتتأمل مشهد الأسماك الجميل في الحوض الكبير في مشهد "ساحر" لا يحظى به إلا القليلون.

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