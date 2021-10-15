شاهد .. بنت عمرو دياب غلبت بنت فيفي عبده بهذا الفيديو : اتفرج

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الرياض - روايدا بن عباس - شاركت نور عمرو دياب متابعيها بفيديو جديد لها من داخل منزلها الجديد، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

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وقالت نور عمرو دياب إنها كانت تعاني من القلق خلال الفترة الماضية في حياتها، وقامت بالانتقال إلى منزلها الجديد.كما قامت نور عمرو دياب بوضع ميك اب خفيف أمام الكاميرا، مع إجابة بعض الأسئلة من قبل المتابعين.

وحرصت نور عمرو دياب علي تقديم بعض النصائح إلي السيدات، حول الميك اب ونضارة البشرة والشعر وغيرها من نصائح الجمال.وبالسؤال عن موعد زفافها، ردت نور عمرو دياب أنه من الممكن أن يكون في العام القادم.23229659