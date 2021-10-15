شاهد .. شوق الهادي بملابس أشبه بملابس النوم والجمهور يُطالبها بستر نفسها! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر شوق الهادي بملابس أشبه بملابس النوم والجمهور يُطالبها بستر نفسها! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عادت الفنانة الكويتية شوق الهادي إلى استفزاز جمهورها بإطلالاتها الجريئة الأشبه بملابس النومونشرت شوق الهادي صوراً جديدة عبر حسابها الرسمي على ظهر الجزء العلوي منها فقط، مرتدية فستاناً أسود من الساتان يكشف جزءاً كبيراً من صدرها.

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وعقبت الهادي على صورها بكلمة (الحمد لله).

وتعرضت الفنانة الكويتية لهجوم متابعيها الذين طالبوها بالتستر، وجاء في التعليقات: (استري نفسك لمن يخلونك بكبر وحدك كل هاي الاعجابات مراح تفيدك بس عملك).

ورأت أخرى أن الهادي تُقلد الأجانب بملابسها واكسسواراتها وتسريحة شعرها، وكتبت: (الخليجيات شنو صرتو تقلدون الاجانب).

وتساءل آخر: (لوين تبي توصل؟).

وعقبت أخرى: (الحمدلله انك نزلتي كرامتك وطلعتي عورتك؟ الحمدلله بكل الاحوال لكن انتي طلعتي جسمك وبدأتي تطلعين جزء من اللي ببالي و ببالك ومبسوطه؟ ما اقول غير أن الله يهديك).ووافقه آخر الرأي قائلاً: (على شو تحمدي ربك؟ على النص الثاني المستور من صدرك؟).

وقد شاركت شوق الهادي أول أمس في حفلة فنية في دبي في أحد الفنادق الخاصة، بحضور عدد كبير من فناني العراق.

وظهرت شوق وهي ترتدي فستاناً أحمر ضيق يكشف تفاصيل جسدها، وعاري الكتف من جهة واحدة، مع فتحة جانبية بسيطة أسفل الساق.

والتقطت شوق الهادي صوراً مع الفنان حاتم العراقي، و شذى حسون، وعلي جاسم ومحمود التركي ومصطفى العبدالله.كما ظهرت تتمايل بجرأة وترقص مع الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز والتي كانت تتواجد في نفس الحفل.

وبينما تعرضت شوق الهادي لهجوم من المتابعين بسبب جرأة ملابسها وحركاتها، أشاد آخرون بأخلاق حاتم العراقي، وقارنوه بمحمد رمضان الذي وضع يده على جسد الفنانة الكويتية أثناء التقاطها صورة معه.

وأثارت شوق الهادي حينها غضب جمهورها بعد ظهورها بفيديو وهي ترقص مع الفنان المصري محمد رمضان.

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