شاهد .. مفاجأة جديدة..تذهل الجمهور بشأن الراحل سمير غانم والراحلة دلال عبد العزيز(تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر مفاجأة جديدة..تذهل الجمهور بشأن الراحل سمير غانم والراحلة دلال عبد العزيز(تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/15 الساعة 02:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تبدأ مساء اليوم الخميس فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.



ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر، قولها إن "هناك مفاجاة تخص كلًا من الفنان الراحل سمير غانم والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز في حفل الإفتتاح"، مشيرة إلى أن الاثنين رحلا هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.62655946

وأضافت المصادر أن إدارة المهرجان "سوف تقوم بعرض جزء من أعمال سمير غانم ودلال عبد العزيز الخاصة، وتذكير كل من الجمهور والفنانين بأجمل ما قدمه الثنائي خلال مسيرتهم الفنية".



ونشب حريق داخل قاعة افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، الأربعاء، وأظهرت لقطات فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، حريقا ضخما يلتهم قاعة البلازا المخصصة لافتتاح مهرجان الجونة.



وقال مالك منتجع الجونة سميح ساويرس، إن ماسا كهربائيا في أحد المحلات الخارجية كان وراء الحريق الذي نشب في قرية الجونة، مستبعدا تأجيل أو إلغاء مهرجان الجونة السينمائي بسبب الحريق وأنه سيتم في موعده المحدد مساء الخميس.



وأضاف أنه سيتم تغير مكان الحفل، وسيكون في مكان منخفض بدلا من إقامته في مكان عال، مؤكدا أن الشركة المنظمة ستقوم بطلاء كل الأعمدة من الآن حتى الغد، حتى لا يلحظ أي أحد آثار الحريق.



يذكر أن الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي تبدأ يوم 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وتستمر حتى 22 من نفس الشهر.62655946