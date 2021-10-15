شاهد .. بدأ مسيرته منشداً دينياً ثم خياطاً وحرم ابنيه من الميراث لأغرب سبب.. أسرار صادمة عن الفنان رفيق سبيعي

انت الان تتابع خبر بدأ مسيرته منشداً دينياً ثم خياطاً وحرم ابنيه من الميراث لأغرب سبب.. أسرار صادمة عن الفنان رفيق سبيعي والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/15 الساعة 03:00 صباحاً | (هبه الوهالي)
رفيق سبيعي، هو ممثلٌ ومغنٍ ومنولوجست سوري اشتُهر بأداء شخصية أبو صيّاح. بدأ مسيرته الفنية في أواخر الأربعينيات بتقديم العروض الكوميدية، من ثم شارك في العديد من الفرق الفنية مثل فرقة “سعد الدين بقدونس” و “البريوتي” و “محمد علي عبدو” والمسرح الحر.
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كان الراحل رفيق سبيعي أحد أبرز الأصوات الحاضرة في مسلسلات إذاعة دمشق، وبرامجها، وسيبقى في الذاكرة طويلًا برنامجه الشهير “حكواتي الفن”، الذي روى فيه لأكثر من عقد بعضًا من أسرار الفن السوري والعربي وكواليسه وذكرياته.
وبعيدًا عن الفن، فسبيعي كان واحدًا من أكبر الموالين لنظام بشار الأسد، وكذلك ابنه الممثل والمخرج سيف الدين سبيعي، أما ولديه الفنان عامر سبيعي والمخرج بشار سبيعي، فكانا من المعارضة وداعمين للثورة السورية، فحرما من الميراث.
نشأة رفيق سبيعي
وُلد رفيق سبيعي في حي البزورية في مدينة دمشق- سوريا في 9 شباط/ فبراير 1930. اهتم سبيعي بحضور المولد النبوي عندما كان في سن الثامنة. وكان يغني الأناشيد الدينية مع المنشدين.
ثم بدأ يغني في أعراس الحي أغاني لكارم عبد العزيز، لكن بسبب نظرة المجتمع للممثل والمغني، رُفض من قبل المجتمع ولم يُنهِ دراسته الابتدائية.
قرر أن يعمل خيّاطًا لمساعدة والده، لكنّه لم ينجح في هذه المهنة، وبعدها بدأ يشارك في نوادي الكشافة وظهرت مواهبه في الغناء والعزف والتمثيل.
بدأت موهبته الفنية في الظهور أواخر 1940 حين بدأ بتقديم العروض الكوميدية على المسرح، من ثم انتقل إلى عدّة فرقٍ مثل فرقة “علي العريس” و”سعد الدين بقدونس” و”عبد اللطيف فتحي” و”البيروتي” و”محمد علي عبدو”. بدأ بتمثيل مسرحيات مثل “بالمقلوب ” و”طاسة الرعبة” و”مرتي قمر صناعي ” و”صابر أفندي”.
بداية رفيق سبيعي الفنية وأعماله التليفزيونية
تعود بدايات رفيق سبيعي كممثل ومونولجيست، لأواخر أربعينيات القرن الماضي، واعتبره الناقد الغنائي السوري، أحمد بوبس، ”رائد الأغنية الناقدة في النصف الثاني من القرن العشرين”.
ساهم سبيعي بتأسيس عدّة فرقٍ مسرحية بعد استقلال سوريا عام 1946، وشارك في عروضٍ شهيرة للمسرح القومي، وكان من أول الوجوه التي ظهرت على التلفزيون السوري منذ تأسيسه مطلع ستينيات القرن الماضي حينما رآه مؤسسه، صباح قبّاني، على أحد مسارح دمشق بشخصية
“أبو صياح”، واستدعاه ليبدأ المسيرة التلفزيونية مع الثنائي الفني السوري الشهير (نهاد قلعي ودريد لحّام)، التي أثمرت عن “مقالب غوّار” والعمل الكوميدي الشهير “حمّام الهنا”.
كان من أبطال “أهل الراية” و”أولاد القيميرية” و”طالع الفضة”. وفي 2012 ظهر في “طاحون الشر” وظهر في “قمر الشام” في 2013 و”بنت الشهبندر” في 2015، كذلك ظهر كضيف شرف في “بقعة ضوء” و”الحصرم الشامي”.
أعمال رفيق سبيعي في المسرح والسينما والمونولوج
كانت مسيرة رفيق سبيعي على المسرح حافلة بالأعمال؛ فقد شارك في مسرحية “أبطال بلدنا” في 1960 ومسرحية “الأشباح” في 1961 و”البرجوازي” في 1962 و”مدرسة الفضائح” في 1963. كما ظهر في 1964 في مسرحية “الاستثناء والقاعدة” و”الأخوة كارامازوف”.
في هذه الفترة شارك أيضًا في مسرحياتٍ مثل “القادم من أمريكا” و”الأب”، وفي 1996 شارك في مسرحية “مات ثلاث مرّات” لحاتم علي، ومسرحية “شو هالحكي” في 2001، التي كان ابنه سيف الدين سبيعي مخرجًا مساعدًا فيها.
كما عمل في مجال الإذاعة، وبدأ في 1954 كمخرجٍ في الإذاعة أخرج العديد من البرامج والمسلسلات والتمثيليات الإذاعية، كما مثّل أيضًا العديد من الأدوار. قدّم برنامج “حكواتي الفن” عبر إذاعة دمشق لمدة 12 سنة، والذي كان من إعداده وإخراجه وكان يتحدث عن المطربين والفنانين العرب.
عُرف رفيق سبيعي بتقديم المونولوج ومن أعماله “يا ولد لفلّك شال” و”شروال أبو صيّاح” و”لا تدوّر ع المال” و”شيش بيش” و”الحب تلات لوان” و”غوول غوول”. وقدّم العديد من الأغاني من خلال الأفلام التي شارك بها مثل “زحليقة وتلج” و”ليش هيك صار معنا ” و”الأوتوستوب” و”ابن العم”. وفي 2016 طرح أغنية “لا تزعلي يا شام”.
أمّا فيما يتعلق بأعماله السينمائية فقد تجاوزت أعماله 55 فيلمًا منها “سفر برلك” في 1966 مع الأخوين رحباني والسيدة فيروز، وفيلم “غرام في اسطنبول” في 1967، و”بنت الحارس ” مع الأخوين رحباني أيضًا في 1971، و”سفاري” و”النصّابين الخمسة” و”السكين” في 1972.
وفاة رفيق سبيعي
توفّي رفيق سبيعي في 5 كانون الثاني/ يناير 2017 في دمشق عن عمرٍ ناهز 85 عامًا، بعد صراعٍ مع أمراض الشيخوخة. دُفن في مقبرة باب الصغير بعد أن شيّع جثمانه في جنازةٍ شعبية ٍحاشدة.70037049