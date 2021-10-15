شاهد .. مفاجأة.. زوجة نجم طيور الجنة الوليد مقداد حامل!...اتفرج

انت الان تتابع خبر مفاجأة.. زوجة نجم طيور الجنة الوليد مقداد حامل!...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعد تداول أنباء عن حمل زوجة الوليد مقداد، نجل خالد مقداد مالك قناة "طيور الجنة"، خرج الوليد مقداد بمقطع فيديو يحسم من خلاله هذا الجدل.

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وأعلن الوليد مقداد، حمل زوجته نور غسان، في مقطع فيديو نشره عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الادتماعي، خلال قضاء إجازتهما في اسطنبول.

وفي أغسطس/آب الماضي، ودع الوليد مقداد نجم قناة طيور الجنة العزوبية، ودخل القفص الذهبي بعد أقل من شهر بعد أن أعلن عودته إلى الأردن برفقة خطيبته نور من أجل التحضير لإقامة حفل الزفاف.

وأشعلت صور ومقاطع فيديو من حفل زفاف الوليد المقداد، نجم طيور الجنة، مواقع التواصل الاجتماعي، والذي شهد تجمع عدد كبير من محبي نجم طيور الجنة وعائلته وأصدقائه.

وعجت مواقع التواصل الاجتماعي، بصور زفاف وليد مقداد وزوجته نور، وتداول عدد كبير من متابعي نجم طيور الجنة والصفحات المهتمة بأخبار المشاهير مقاطع فيديو لحفل زفاف وليد المقداد والتي ظهر فيها عصومي وعائلة المقداد ترقص وتحتفل بزفاف ابنها.وأقيم حفل زفاف، الوليد مقداد، الخميس 19 أغسطس/آب، حيث تزوج من نور غسان مقداد، وهي حفيدة خال، خالد مقداد، وعمرها 21 عامًا، وتقيم في الكويت، فيما يبلغ «الوليد مقداد» وهو الابن الأكبر لخالد مقداد، 21 عامًا أيضًا، وهو ذو شعبية كبيرة بين الجميع في الوطن العربي، خاصة الأطفال.

وظهر الوليد مقداد في عدد من مقاطع الفيديو التي يستعد فيها لحفل زفافه ويلتقط الصور التذكارية ويستعد لالتقاط مقاطع الفيديو معه، كما تداول عدد من محبي نجم طيور الجنة مقاطع فيديو تضمنت اللقطات الأولى من حفل الزفاف، والتي ظهرت فيها عائلة المقداد في حالة من السعادة بزفاف نجلها.

وخطف وليد المقداد في حفل زفافه الأنظار بوسامته، حيث ظهر نجم طيور الجنة بإطلالة أنيقة اعتمد فيها بدلة سوداء، وحلق رأسه بطريقة ناسبت ملامحه الهادئة، ليخطف أحدث عريس في عائلة المقداد الأنظار ويستعيد الجمهور ذكرياته بحفل الزفاف الذي رأوا فيه طفل قناتهم المفضلة أصبح عريساً.

وكان وليد مقداد احتفل بخطوبته على نور غسان في فبراير 2020 بعد أن أعلن شقيقه المعتصم مقداد الخبر عبر صفحته الشخضية قائلاً :"أخوي وحبيبي وأسطورتي خطب".

الوليد مقداد وعروسه نور: تزوج الوليد مقداد من نور غسان مقداد، وهي حفيدة خال خالد مقداد، والد الوليد، وليست ابنة عم وليد كما يتداول في مواقع التواصل، وتبلغ من العمر 21 عاماً وولدت في العاصمة الأردنية عمان وتقيم في الكويت ودرست الجامعة في الكويت.

أما الوليد المقداد، وكان أحد ألمع نجوم القناة منذ طفولته، وهو الأبن الأكبر لخالد مقداد، ويبلغ من العمر 21 عاماً ويمتلك شعبية كبيرة في الوطن العربي.وليد مقداد درس في الجامعة بعد نجاحه في مرحلة الثانوية العامة التحق النجم المتألق وليد مقداد بجامعة الخليج في دولة الكويت لدراسة تخصص إدارة الأعمال الدولي.

وحيث أن للشاب الوليد مقداد وأخوة عصومي مقداد اهتمامات فنية وإعلامية كبيرة وله بصمات واضحة في الأعمال الفنية المميزة لقناة طيور الجنة الفضائية وكذلك وعلى قناتهم على اليوتيوب.

كان الوليد مقداد احتفل بخطوبته على نور غسام مقداد في فبراير/شباط 2020 بعد أن أعلن شقيقه المعتصم مقداد الخبر عبر صفحته الشخضية قائلاً :"أخوي وحبيبي وأسطورتي خطب".

وفي منتصف يوليو/تموز الماضي، فاجأت عائلة خالد مقداد مؤسس قناة طيور الجنة بإتخاذ قرار السفر من الكويت إلى الأردن للعودة إلى منزل الأسرة استعداداً لحفل زفاف وليد مقداد.

واستقبلت الأسرة من قبل أقاربهم في المطار مع فرقة فلكلورية، ومن ثم توجهوا لمنزل الأهل واحتضن خالد مقداد والدته التي أصبحت تبكي عند رؤيته وعائلته، ومن ثم اقترب من أبيه وحضنه أيضا وقبل يده.

وفي وقت سابق شاركت القناة الرسمية للعائلة التي تحمل اسم "عصومي ووليد - Assomi & Waleed" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" استعدادتهم للحفل ابتداءً من شرائهم البدلات وفساتين الفرح وانتهاء باجتماعهم الطارئ لمناقشة مجريات الحفل واختيار المعازيم.

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