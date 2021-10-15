شاهد .. شمس الكويتية بتصريح ناري حول ممارستها العلاقة الجنسية قبل الزواج.. ماذا كشفت؟

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/15 الساعة 03:00 صباحاً | (مايا)

كشفت الفنانة ​شمس الكويتية​ أنها لم تمارس العلاقة الجنسية خارج إطار الزواج، إلا انها تتأسف على ذلك لأنها حين تتعرف على رجل أول ما يفكر به هو الزواج منها، لا أن يتعرف عليها كإنسانة.

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وفي التفاصيل، حلت شمس ضيفة على الاعلامي جعفر عبد الكريم في برنامج "جعفر توك"، وتكلمت عن العديد من المواضيع، منها العلاقات الجنسية قبل الزواج، واعتبرتها حرية شخصية، وقالت إنه لا يوجد شخص على الارض لم يختبرها، وعندما سألها الاعلامي إن كانت هي اختبرتها، قالت " للاسف لا".

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