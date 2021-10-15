شاهد .. مفاجأة صارخه اطلقتها الفنانه هيفاء وهبي ورولا يموت وتجتمعان من جديد (صورة)

انت الان تتابع خبر مفاجأة صارخه اطلقتها الفنانه هيفاء وهبي ورولا يموت وتجتمعان من جديد (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/15 الساعة 04:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

شاركت النجمة اللبنانية ​رولا يموت​ صورة لها مع شقيقتها الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .

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وظهرت رولا وهيفا في الصورة بمنزل قديم ترتديان بنطال جينز وملابس عادية .

وعلقت عليها : “شقيقتي الديفا، لعبتي فوفا” .

وحصدت الصورة على اعجاب العديد من المتابعين وحصلت في ساعات قليلة على أكثر من 24 ألف اعجاب

رولا يموت

هي مغنية لبنانية ولدت 5 أغسطس 1984م وهي أخت غير شقيقة للمغنية هيفاء وهبي. ظهر اسمها في العام 2016 عندما أطلقت أغنيتها أنا رولا من خلال قناتها على اليوتيوب .

رولا يموت ولدت لأب لبناني “محمد يموت” وأم مصرية وهي تقرب هيفاء وهبي من جهة والدتها. تدعي أنها من سلالة تركية تتبع لعثمان نوري باشا. تزوجت رولا وتطلقت من حفيد شفيق الوزان.86690918