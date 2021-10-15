شاهد .. هكذا بدأ حفل الزفاف بفرح وينتهي بقتل أحد الضيوف.. والسبب رقصة! (بالفيديو)

انت الان تتابع خبر هكذا بدأ حفل الزفاف بفرح وينتهي بقتل أحد الضيوف.. والسبب رقصة! (بالفيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/15 الساعة 06:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

انتهى حفل زفاف في جمهورية قراتشاي – شركيس الروسية بقتل أحد الضيوف، بعد أن نشب شجار عنيف بسبب “رقص شباب حاضرين مع العروس”.

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وأفاد موقع “لينتا رو” بأن الحادث بدأ عندما أراد العديد من الرجال الرقص مع العروس في الحفل، ونتيجة لذلك نشب شجار بينهم وقع خلاله إطلاق نار.

وأصيب أحد الضيوف بالرصاص في صدره، ليتم نقله إثر ذلك إلى المستشفى، غير أنه فارق الحياة.89534290