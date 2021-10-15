شاهد .. هل تذكرون الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم "الي بالي بالك"؟.. شاهدوا كيف أصبحت بعد خروجها من السجن(صور)

انت الان تتابع خبر هل تذكرون الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم "الي بالي بالك"؟.. شاهدوا كيف أصبحت بعد خروجها من السجن(صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/15 الساعة 05:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

انتشرت بالفترة الأخيرة، صورة للفنانة الشابة “نيفين مندور”، والتي كانت قد غابت بالفترة الماضية عن السوشيال ميديا، في أول ظهور لها بعد الخروج من السجن، حيث كشفت الصور ظهور

98365743

الفنانة برفقة أحد الأصدقاء في عيد ميلاده، وكشفت التقارير فيما بعد، أن الصورة التي تم نشرها من قبل الفنانة على مواقع التواصل الاجتماعي، هي صورة قديمة تم التقاطها عام 2014، حيث كانت الفنانة وقتها في عيد ميلاد أحد الأصدقاء.

وكانت الصورة التي تم نشرها للفنانة نيفين مندور، والتي يطلق عليها المتابعين والجماهير اسم “فيحاء” على خلفية الدور الذي قامت به في فيلم “اللي بالي بالك”، والذي تشاركت فيه دور البطولة مع الفنان “محمد سعد”، تظهر خسارتها الكثير من الوزن، ونيفين مدكور من مواليد عام 1972 تحديدًا 28 نوفمبر، درست وتخرجت من جامعة American city university، وقامت الفنانة منذ كانت في الجامعة، بالمشاركة في العديد من المسرحيات التي تم تنظيمها.



وكانت شخصية فيحاء التي قدمتها الفنانة في فيلم “اللي بالي بالك”، هي البطولة الأولى التي تقوم الفنانة بتقديمها في مسيرتها الفنية، كما لعبت الفنانة دور في مسلسل “راجعلك يا إسكندرية”، وشاركت البطولة وقتها مع الفنان “خالد النبوي”، لتختلفي من وقتها وحتى 8 سنوات.

وبعد دورها في المسلسل، قامت نيفين مندور من جديد بالوقوف على خشبة المسرح، لتشارك في بطولة المسرحية الشهيرة “دليلة وشربات”، وشاركت كذلك في الكثير من الأعمال الأخرى، والتي

شملت المسلسل الكوميدي “مطعم تشي توتو”، وقد ألقت السلطات القبض عليها لمرتين، المرة الأولى في 2013، حينما حاولت الفرار من كمين برفقة شابين، والمرة الثانية كانت في عام 2016، حينما حاولت القيام بنفس الأمر، ولكن تم إخلاء سبيلها بعد التحقيقات بضمان محل إقامتها.

98365743