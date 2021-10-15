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شاهد .. هل تذكرون "سارة" زوجة العقيد معتز في مسلسل باب الحارة.. شاهدو ظهورها الفاضح اليوم.. ارتدت ملابس النوم وكشفت عن مناطقها الحساسة.. "صور"

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/15 الساعة 06:30 صباحاً | (مايا)

نشرت نجمة باب الحارة الشهيرة ’’سارة’’ المعروفة بدورها المميز ، زوجة ”العكيد معتز” ، الفنانة السورية "كندا حنا" ، مجموعة صور حديثة عبر صفحتها على الانستجرام بدت فيها مختلفة كلياً بستايل جديد ولكنه يناسبها كثيرا ، ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن .

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حيث ظهرت الفنانة كندا حنا ، بالصور وهي تشبه ممثلات هوليوود السمراوات الجميلات بشعرها الكيرلي ومكياجها الساحر والداكن.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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