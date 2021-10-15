شاهد .. بطلة مسلسل أنت اطرق بابي .. والدها انتهك عرضها ودمر مستقبلها الفني!

انت الان تتابع خبر بطلة مسلسل أنت اطرق بابي .. والدها انتهك عرضها ودمر مستقبلها الفني! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/15 الساعة 07:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

هي الصفعة الأقسى التي تتلقاها اي فتاة أو امرأة، أن يتم استباحة جسدها دون إذنها والتعامل معها كسلعة لكن أن تأتي من الشخص الذي يفترض به حمايتها، فتلك كانت المدمرة للممثلة ميليسا دونغول.

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بطلة مسلسل "أنت اطرق بابي" ميليسا التي لا تفارق الابتسامة وجهها أمام الكامير، لديها مأساة موجعة في حياتها تسبب بها والدها عندما كانت طفلة وهو الذي كان يجب حمايتها حتى من نفسه.

فجأة ومن دون سابق إنذار اكتشفت ميليسا أنها تعيش تحت سلطة وحش لا إنسان قام بالإعتداء عليها وعندما قررت أن تشتكي عليه جاءت الضربة الأقوى من والدتها.

ربما كان الميتم أكثر أماناً لها من أن تعيش مع والد لايفقه عن الحماية شيء، وعن أم كان من المفترض أن تحارب الكون من أجل طفلتها لكنها اختارت الصمت المذل.



كبرت ميليسا وحققت حلمها بأن تصبح ممثلة، لكن خارج أسوار الكاميرات خضعت لعلاج نفسي لتتخطى فاجعة طفولتها وقررت حماية شقيقتها القاصر.



شقيقة ميليسا كانت قد أخذتها والدتها الى روسيا ثم أعادتها لها لأنها لم تستطيع الاعتناء بها! واليوم عاد والدها ليدمر مستقبلها كما دمر طفولتها حيث يريد الحصول على وصاية شقيقتها بعد خروجه من السجن لكن ميليسا رفضت وتقدمت بدعوى ضده.

الأكثر إيلاماً في الموضوع أن ميليسا فقدت ثقتها بمن حولها حيث عبرت عن ذلك في تصريح: "كيف سأصبح أم ؟ كيف سأترك ابنتي مع زوجي في المستقبل؟" فأكثر الأمور التي نخاف منها عندما نكبر مرتبطة بطفولتنا فكيف إذا كانت بهذه المأساة.57388201