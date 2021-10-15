شاهد .. تزوجت سراً وهاجمت ​ياسمين صبري.. وفضلت العمل مع ​محمد رمضان.. اسرار في حياة منة فضالي!

انت الان تتابع خبر تزوجت سراً وهاجمت ​ياسمين صبري.. وفضلت العمل مع ​محمد رمضان.. اسرار في حياة منة فضالي! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/15 الساعة 07:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

وشاركت منة فضالي في العديد من المسلسلات، منها "بت القبايل"، "لست وحدك"، "بيت السلايف"، "أفراح إبليس"، "وش تاني"، "الإكسلانس"، "العقرب"، "حاميها وحراميها"، "مزاج الخير"، "أحلى أيام"، "​سلسال الدم​"، "الهلالي سلالم"، "الأخوة أعداء"، "إبن موت"، "باب الخلق"، "بني ادمين عصر التنين".

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وقدمت اعمال في السينما أبرزها، "ولاد أبو إسماعيل"، "ضد مجهول"، "تحت الترابيزة"، "المفرمة"، "نور عيني"، "الديلر"، "أزمة شرف"، "مفيش فايدة"، "كاريوكي"، "مجانين نص كوم".



أشعلت منة فضالي​​​​مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أطلقت تصريحات عن الفنان المصري محمد رمضان والممثلة المصرية ياسمين صبري،



وفي أحد اللقاءات التلفزيونية أجابت منة فضالي عن سؤال حول "من تفضل العمل مع ياسمين صبري أو محمد رمضان؟"، واختارت رمضان، باعتباره "أذكى فنان على الساحة الفنية حاليا".



وأشارت إلى أن محمد رمضان ممثل من العيار الثقيل، واجتهد في تطوير نفسه كممثل وصعد من الصفر، والعمل معه ممتع، موضحة أن ما يعجبها في محمد هو أنه لا يبالي بالانتقادات و"لا يسمع لأحد"، بحسب تعبيرها، معبرة عن إندهاشها من الهجوم على الشخص الناجح.



ونفت عن محمد صفة الغرور بحكم تعاملها معه، واعتبرت أن تصرفاته تعكس ثقة في نفسه.

وعند سؤالها عن رأيها في أداء ياسمين صبري كممثلة، كان رد منة فضالي هو "لا تعليق"، واكتفت أنها "حلوة وبنوتة زي القمر".



وكشفت أنها تزوجت من دون علم والدتها من الملحن المصري محمد ضياء، لكنها انفصلت عنه بعد زواج دام حوالي 6 أشهر فقط، حيث كان معترض على عملها، وتطلقت بعد ان ضربها.19583383