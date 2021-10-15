شاهد .. اثارت غضب وجنون ياسمين صبري.. إعترافات صادمة من أبو هشيمة بشأن علاقته بالفنانة هيفاء وهبي قد تدمر حياته الأسرية!

انت الان تتابع خبر اثارت غضب وجنون ياسمين صبري.. إعترافات صادمة من أبو هشيمة بشأن علاقته بالفنانة هيفاء وهبي قد تدمر حياته الأسرية! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعترف رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة في لقاء تلفزيوني الشهر الماضي أنه تزوج هيفاء وهبي بعد قصة حب أستمرت بينهما ثلاث سنوات، حيث ألتقاها أول مرة في حفل زفاف، وتوجت قصة حبهما بالزواج عام 2009.

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وأضاف أبو هشيمة أنه أنهى علاقته بالفنانة هيفاء وهبي عام 2012، بكل إحترام وتقدير، وبرضاء الطرفين، متمنيا لها التوفيق في حياتها.

واوضح أبو هشيمة أن هيفاء وهبي كانت زوجته الثانية وكانت تعامل ابنيه من زوجته الأولى "عمر، ويوسف" بطريقة محترمة، وكانت لطيفة معهما.

وقال متابعون أن تلك التصريحات التي أدلى بها أبو هشيمة بشأن هيفاء وهبي، قد اثارت غضب زوجته الحالية الممثلة المصرية ياسمين صبري، وفتحت باب الخلافات بينهما.

ارتباط أبو هشيمة بالفنانة هيفاء وهبي

وكان أبو هشيمة قد أرتبط بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في العام 2009، بحفل أسطوري نقلته معظم وسائل الإعلام العربية، وقضى معها شهر العسل في جزيرة كابري الايطالية لمدة 10 ايام فقط وذلك لارتباط كل منهما بأعمال في البلد.

ولم يدم زواج أبو هشيمة وهيفاء وهبي طويلا، حيث أعلن الانفصال بشكل مفاجئ في منتصف العام 2012، دون الكشف عن الأسباب.

زواج أبو هشيمة من ياسمين صبري

في منتصف ابريل من العام 2020 أعلن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة عقد قرانه على الفنانة المصرية ياسمين صبري. وأقتصر حفل الزفاف على الأهل والأصدقاء المقربين فقط، وتالقت فيه ياسمين صبري بفستان ناعم خطف الأنظار بتفاصيله البسيطة، فجاء من اللون الأبيض مجسم على قوامها الممشوق، وتزينت بعقد وأسورة ماسيين.96273165