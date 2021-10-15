شاهد .. الراقصة صافيناز ..بوصلة رقص مثيره تجاوزت كل الخطوط الحمراء والجمهور في ذهول!

انت الان تتابع خبر الراقصة صافيناز ..بوصلة رقص مثيره تجاوزت كل الخطوط الحمراء والجمهور في ذهول! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/15 الساعة 08:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الراقصة الأرمنية صافيناز التي تعيش في مصر حاليًا

فيديو لها من حفل أحيته مؤخرًا في مصر وظهر الجمهور أمامه دون الكمامات ولا التباعد الإجتماعي رغم أن عدد الإصابات بـ

تخطى الـ مليون و27 ألف اصابة منذ بداية انتشار هذا المرض في العالم العربي.

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الحفل أقيمت في مصر تحديدًا في “شرم الشيخ” ورقصت على مدار ساعة ونصف، لكنها تلقت عددًا من التعليقات السلبية لا الإيجابية، ورأى البعض إنها تقدم الإغراء والإثارة دائمًا.



للصراحة، لا نعلم ما إذا كانت تقدم رقصًا شرقيًا أم إستعراضًا لليونة جسدها، لأننا لم نرى يومًا رقصًا بهذا الشكل.



ونذكر أهم المصريات صنعن أسطورة الرقص الشرقي المحترم، ومنهن: شفيقة القبطية، سامية جمال، تحية كاريوكا، زينات علوي، نجوى فؤاد، زيزي مصطفى، دينا،



الغريب أن صافيناز لا تزال حرة طليقة رغم أنها تعتمد على الإغراء والإثارة كما زميلتها

التي دخلت إلى السجن ولا تزال تحاول الخروج من المأزق لكنها تفشل.



صافيناز لا تختلف كثيرًا عن سما، وعلى كل من مثلهما أن لا تتواجدن على السوشيال ميديا لأنهن مثال سيء للكل، ولا يقدّمن أي مادة مهمة للمجتمعات العربية.47728605